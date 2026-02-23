Milan-Parma 0-1 le reazioni social dei tifosi rossoneri dopo la débâcle di ‘San Siro’

Il Milan ha perso 0-1 contro il Parma, a causa di una prestazione deludente e di decisioni arbitrali contestate. I tifosi sui social esprimono rabbia e frustrazione, criticando la gestione della partita e i giudizi dell’arbitro. Molti si aspettavano una vittoria in casa, ma sono rimasti delusi dall’andamento del match. Le reazioni si moltiplicano online, creando un acceso dibattito tra i sostenitori rossoneri. I commenti continuano a crescere sui vari canali digitali.

Il Milan perde in casa, 0-1, contro il Parma dopo una partita giocata male e con polemiche arbitrali: le reazioni social dei tifosi rossoneri. Il Milan di Massimiliano Allegri (ieri squalificato, in panchina c'era il vice Marco Landucci) perde in casa, 0-1, contro il Parma di Carlos Cuesta dopo una partita giocata male e con polemiche arbitrali per il duplice fallo (uno su Mike Maignan, l'altro su Davide Bartesaghi) nell'azione che ha portato al gol decisivo di Mariano Troilo all'80: le reazioni social dei tifosi rossoneri nel video di 'GazzettaTV'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan-Parma 0-1, gol e highlights: Leao colpisce il palo, la decide TroiloDopo il pareggio contro il Como nel recupero, il Milan perde dopo 24 giornate, battuto 1-0 dal Parma a San Siro. Gara complicata per i rossoneri: nel riscaldamento out Gabbia, dentro De Winter. Dopo 7 ... sport.sky.it

Milan – Parma 0-1, cronaca e highlights: Troilo eroico nel finale, sbancato il San Siro! – VIDEOMilan - Parma 0-1, cronaca e highlights: Troilo segna la rete della vittoria negli ultimi minuti del match al San Siro e regala la vittoria a Cuesta! generationsport.it

MP Var Room – Milan-Parma, gli episodi arbitrali visti dal regolamento x.com

Loftus-Cheek fuori subito in Milan-Parma È terminato 0-0 il primo tempo a San Siro. Attimo di paura però per il centrocampista inglese: all’undicesima presenza da titolare in campionato, è crollato a terra stordito dopo uno scontro volante con il portiere del - facebook.com facebook