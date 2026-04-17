Da Milan-Verona 3-0 al buio più totale Pulisic e Nkunku alla ricerca del riscatto

Domenica si gioca Verona-Milan, una sfida che vede protagonisti Pulisic e Nkunku, entrambi alla ricerca di una reazione dopo le recenti difficoltà. Nella prima partita della stagione, per loro è stato un incontro complicato, e ora cercano di migliorare le prestazioni. La sfida si presenta come un’opportunità per mettere in mostra le proprie capacità e contribuire alla squadra. La partita si svolge in un momento di tensione e aspettative crescenti.

Dal 28 dicembre 2025 sono passati esattamente 110 giorni, ma per due giocatori del Milan sembra che sia passato un secolo. Parliamo di Christian Pulisic e Christopher Nkunku, che quel giorno hanno condiviso gioie e gol a 'San Siro'. Era una domenica e si giocava alle 12:30 la 17^ giornata di Serie A, l'ultima dell'anno solare. Al 'Meazza' parte titolare la coppia d'attacco formata dai due giocatori ex Chelsea e quella partita per i due rappresenta una svolta. Se la storia è ciclica e si ripete, la gara di domenica al 'Bentegodi' potrebbe essere un altro punto di rottura per i due. L'ultimo gol in campionato di 'Captain America' risale proprio al match del girone d'andata con l'Hellas Verona.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Da Milan-Verona 3-0, al buio più totale. Pulisic e Nkunku alla ricerca del riscatto Notizie correlate Milan, nel derby Allegri pensa alla sorpresa: Nkunku al posto di PulisicMassimiliano Allegri, per la stracittadina, starebbe pensando ad una mossa 'a sorpresa': dentro Nkunku, fuori Pulisic, molto sottotono nelle ultime... Milan, Pulisic in difficoltà contro il Parma: Fullkrug e Nkunku dalla panchina devono dare di piùMilan-Parma finisce 0-1 e i rossoneri salutano i loro sogni di rimontare l'Inter per vincere lo Scudetto. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Verona-Milan: probabili formazioni e statistiche; Il Milan abbandona il 4-3-3: a Verona torna il 3-5-2, Allegri riparte dalle certezze difensive; Dove vedere Hellas Verona-Milan in tv e streaming; I PRECEDENTI | Quasi 9 anni fa l'ultimo successo del Verona, per il Milan filotto di 6 vittorie. Verona-Milan al Bentegodi: Allegri deve reagire dopo il tonfo con l’Udinese, Sammarco gioca per l’orgoglioDomenica 19 aprile al Bentegodi il Milan di Allegri cerca riscatto dopo il ko con l’Udinese. Verona ormai avviato alla Serie B. Formazioni e streaming. lifestyleblog.it Milan, a Verona si torna al passato. E Allegri ritrova il talismano della difesaIl 4-3-3, tanto invocato soprattutto dai tifosi nelle scorse settimane che volevano vedere un Milan più offensivo e propositivo, torna in soffitta dopo il fallimento nel match perso ... milannews.it PROBABILE FORMAZIONE - Verso Verona-Milan: torna il 3-5-2. Riecco Gabbia x.com Verona Milan, il dato - facebook.com facebook