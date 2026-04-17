Molti genitori si chiedono a partire da quale età sia opportuno far vedere il telegiornale ai loro figli. La domanda nasce dalla presenza di notizie su conflitti, violenze e fatti di cronaca che circolano quotidianamente e che possono essere percepiti anche dai più piccoli. La discussione riguarda quindi il momento giusto per introdurre i bambini a questo tipo di informazione visiva e le modalità con cui farlo in modo appropriato.

Molti genitori se lo chiedono: a che età è giusto far vedere il telegiornale ai bambini? È una domanda comune quanto ragionevole, in un contesto contemporaneo dove imperano guerre a noi vicine, violenze e brutalità, dietro la porta di casa. Inoltre, a differenza di pochi anni fa, le notizie (fatte anche da immagini fortissime) viaggiano su più strumenti: televisione, smartphone, social media, notifiche. Anche quando non vogliamo, i bambini finiscono per venire a conoscenza di guerra, violenza e disastri naturali parlando con i coetanei. A questo punto, porsi la domanda se ci sia un’età per esporre i minori alle notizie ed alle immagini, che provengono da tutto il mondo, ha ancora più peso.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Da che età i bambini possono vedere il telegiornale?

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