Alice D' Amato ginnasta ' dreamer' Pan Di Stelle Importante far capire ai bambini che i sogni si possono avverare

In occasione dell’edizione 2026 del progetto 'Sogna e credici fino alle stelle', il planetario INFINI propone un percorso educativo rivolto ai bambini. Attraverso attività e incontri, si vuole trasmettere l’importanza di credere nei propri sogni e di perseguire i propri obiettivi, ispirandosi anche alle storie di figure come Alice D’Amato. Un’opportunità per avvicinare i più giovani al mondo dell’astronomia e della crescita personale.

Presentazione dell'edizione 2026 del progetto 'Sogna e credici fino alle stelle, al planetario INFINI.TO di Pino Torinese "Per inseguire i miei sogni ho fatto sacrifici, ho lasciato la mia città quando avevo dieci anni. Ma ho saputo non perdere mai di vista l'obiettivo - così Alice D'Amato, ginnasta oro olimpico a Parigi 2024 e 'dreamer' dell'edizione 2026 del progetto - Poter trasmettere questo messaggio ai bambini mi fa sentire un punto di riferimento per far sì che possano esaudire i loro sogni".

