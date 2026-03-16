I film vincitori degli Oscar 2026 che si possono vedere in streaming

Gli Oscar 2026 si sono svolti tra il 15 e il 16 marzo a Los Angeles e hanno premiato i film considerati i migliori dell’anno passato. I vincitori sono stati annunciati durante la cerimonia e ora sono disponibili in streaming. La serata ha visto premiare diverse pellicole, alcune delle quali sono immediatamente accessibili su piattaforme digitali.

Giorgia canta 'La Cura Per Me' con una piccola fan. Il video dolcissimo Da "Una battaglia dopo l'altra", vincitore di 6 statuette a "I Peccatori", 4 premi Oscar. Su quali piattaforme trovare i film degli Oscar 2026 La cerimonia degli Oscar 2026, che si è tenuta nella notte tra il 15 e il 16 marzo a Los Angeles, ha decretato i migliori film dello scorso anno. A trionfare è stato “Una battaglia dopo l'altra”, l'ultimo lavoro di Paul Thomas Anderson che si è portato a casa ben 6 statuette tra cui le più ambite come quella di Miglior film e Miglior regia. "Battuto", invece, “Sinners - I peccatori”, che ha conquistato 4 premi Oscar. 🔗 Leggi su Today.it

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