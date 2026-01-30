Elena Di Cioccio dice di sostenere economicamente una ragazza in transizione, come se fosse in affido. Racconta di aver preso questa decisione senza badare ai giudizi di amici e famiglia, anche se sa che sua moglie non capirebbe e gli altri potrebbero pensare male. Per lei, fare del bene non cambia nulla, e non vede perché dovrebbe nascondersi o censurarsi.

Siamo ad un passo dalla “G.O.I” Week, ovvero i tanto attesi e non meno controversi Giochi Olimpici invernali Milano-Cortina 2026. Immagino che tutti coloro che abitano fuori dalla circonvallazione meneghina e distanti dalla famosissima traiettoria Milano-Cortina, ribattezzata Alboreto is Nothing in onore della celebre battuta del riccone milanese Donatone Braghetti nel primo Vacanze di Natale 1983, vivano l’arrivo delle gare olimpioniche con il giusto entusiasmo. Per noi Milanesi, invece, l’entusiasmo delle scorse settimane ha ceduto il posto alla rassegnazione di chi nei prossimi giorni vivrà una quantità di disagi infinita tra deviazioni, strade chiuse al traffico, mezzi a singhiozzo e un bel po’ di alunni a casa da scuola. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - «Mi sono appassionato al percorso di transizione di una ragazza e la sostengo economicamente. È come se l'avessi in affido. So che mia moglie non capirebbe e le persone a me più vicine penserebbero che ho secondi fini». Risponde Elena Di Cioccio

Approfondimenti su Transizione Ragazza

Nino Frassica e Renzo Arbore condividono riflessioni sulla vita e i valori che li guidano.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Transizione Ragazza

Argomenti discussi: Simone Famiglietti intervista; The Shadow | Asia Werty | Intervista; Io, dall’ufficio alla cima degli Ottomila. Mi alleno anche fra i grattacieli di Milano; Rassegna esplicita, procedura corretta. È pluralismo culturale.

«Mi sono appassionato al percorso di transizione di una ragazza e la sostengo economicamente. È come se l'avessi in affido. So che mia moglie non capirebbe e le persone a me ...Perché censurarsi se si fa del bene? «Non mi sembra che tu faccia un torto alla tua signora, non la raggiri, non la tradisci, non la metti né in pericolo né in ridicolo» Elena Di Cioccio risponde alle ... vanityfair.it

Ancora una volta parliamo di «cose non dette», ma apriamo anche il capitolo «ex», scorciatoia mai minacciosa, ma che non è nemmeno un vero progetto. Gli ex funzionano perché non devono davvero funzionare Elena Di Cioccio risponde alle vostre lettere - facebook.com facebook