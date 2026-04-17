Un cantante statunitense è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso una ragazza adolescente scomparsa lo scorso anno. Il corpo della vittima è stato trovato all’interno di un veicolo appartenente all’artista. L’arresto è stato confermato dalla polizia locale, che ha reso noto di aver proceduto al fermo in seguito a indagini sulla scomparsa e sulla morte della giovane.

Il cantante statunitense D4vd è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso una ragazza adolescente scomparsa lo scorso anno, secondo quanto riferito dalla polizia. La star di TikTok, il cui vero nome è David Anthony Burke, è stata oggetto di un’indagine del gran giurì per il presunto omicidio di Celeste Rivas Hernandez. Il corpo della giovane vittima era stato scoperto l’8 settembre in una Tesla Model Y del 2023, intestata al cantante, rimossa da un quartiere residenziale di lusso sulle colline di Hollywood, dove il veicolo risultava abbandonato. La macabra scoperta era avvenuta il giorno successivo a quello in cui la ragazza avrebbe compiuto 15 anni.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Arrestato il cantante D4vd con l’accusa di aver ucciso una ragazza adolescente (il corpo era stato trovato nella sua Tesla)

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