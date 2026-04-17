Cusano Mutri allarme sul torrente Reviola | segnalate criticità idrauliche

A Cusano Mutri è stato segnalato un problema sul torrente Reviola, con criticità che riguardano il sistema idraulico locale. Il Gruppo Consiliare Nuova Cusano ha diffuso una nota stampa per evidenziare la situazione e portarla all'attenzione delle autorità competenti. La questione riguarda specifiche condizioni del corso d'acqua e le eventuali conseguenze sulla zona circostante.

Tempo di lettura: 2 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del Gruppo Consiliare Nuova Cusano. “A Cusano Mutri torna al centro dell’attenzione la situazione del Torrente Reviola. L’iniziativa porta la firma del capogruppo Marino Di Muzio, insieme ai consiglieri Antonella Crocco, Marianna Cassella e Pasquale Maturo, esponenti del gruppo consiliare di minoranza “Nuova Cusano”, che hanno formalmente segnalato al Sindaco una serie di criticità idrauliche ritenute rilevanti. La nota, trasmessa il 16 aprile, nasce sia dalle segnalazioni di diversi cittadini sia da sopralluoghi effettuati nei giorni scorsi lungo l’asta del corso d’acqua. Dalle verifiche emergerebbe uno stato diffuso di manutenzione non adeguata, con particolare riferimento alla presenza di vegetazione spontanea non controllata e accumuli di materiale detritico.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Cusano Mutri, allarme sul torrente Reviola: segnalate criticità idrauliche Notizie correlate SP 76: bonifica totale a Cusano Mutri, via i rifiutiLe squadre operative di Irpinia Global Service hanno completato la bonifica delle aree limitrofe alla Strada Provinciale 76 a Cusano Mutri,... Cusano Mutri, nuove targhe digitali per valorizzare il patrimonio storicoIeri mattina, domenica 22 febbraio 2026, a Cusano Mutri, una delegazione composta dai membri del Rotaract Club Valle Telesina, dal Presidente... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Cusano, carenza idrica nelle contrade Pianello e Grottole: l'opposizione sollecita interventi urgenti; Sannio, controlli dei NAS: sequestrati 12 quintali di alimenti irregolari. Cusano Mutri, neve fuori stagione a Bocca della Selva: il paesaggio imbiancato sul monteUna nevicata fuori dall’ordinario e decisamente fuori stagione quella registrata nelle ultime ore in quota ai mille e 400 metri di Bocca della Selva, la piccola stazione sciistica del Sannio afferente ... msn.com