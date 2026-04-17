A Riccione, la nuotatrice di 19 anni del Piemonte ha conquistato la vittoria nei 50 stile libero, stabilendo un nuovo record e commentando la sua performance con grande entusiasmo. Nei 200 dorso, invece, un’altra atleta si è piazzata solo terza. La stessa nuotatrice ha anche sfiorato il record italiano della gara veloce, che aveva già stabilito in batteria.

Uno sprint ancora mondiale per Sara Curtis, che sfiora di due centesimi il record italiano del mattino nuotando alle selezioni azzurre di Riccione in 24"31. Il primato in batteria, il pass per Parigi di sera, e con lei si qualifica a 33 anni la capitana azzurra Silvia Di Pietro, che nuota in 24"37. "Sono contenta - dice la diciannovenne cuneese che si allena negli Usa e qui è seguita da Thomas Maggiora - perché sono riuscita a trasformare le emozioni contrastanti dei 100 in una bella gara. Questa mattina è venuto il record e oggi pomeriggio un ottimo tempo. Sono felicissima perché ho dimostrato di essere molto veloce: le sensazioni sono molto buone; negli Usa ho gareggiato sempre in yards ed è tutta un'altra cosa rispetto alla lunga.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Curtis scatenata, vittoria nei 50 sl dopo il record: "Felicissima". Ceccon solo terzo nei 200 dorso

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