Stamattina all’Hospice Il Giardino dei Girasoli di Eboli è stato consegnato un uovo di 1,63 metri, realizzato con 2.500 fiori fatti a mano. La creazione è stata portata all’interno della struttura, attirando l’attenzione di visitatori e operatori. La composizione, interamente composta di fiori, rappresenta un lavoro artigianale di grande precisione e cura dei dettagli.

Una carezza visiva che prova a portare luce, colore e umanità dentro uno spazio in cui la speranza convive ogni giorno con il limite Sorpresa, questa mattina, all’Hospice Il Giardino dei Girasoli di Eboli, dove è stato consegnato un uovo alto un metro e 63 centimetri, composto da 2.500 fiori realizzati a manoi. È il risultato concreto di una rete di mani, tempo e cura che ha preso forma grazie al Gruppo Uncinetto Rosa dell’associazione Noi Amici dell’Hospice e dell’Ospedale di Eboli.Un’opera collettiva, costruita filo dopo filo, che ha coinvolto decine di persone. C’è chi ha donato la lana, chi ha intrecciato i fiori e chi ha contribuito in modo determinante, come le Uncinettine di Lorylù di Altavilla Silentina, rendendo possibile la realizzazione di un lavoro tanto imponente quanto simbolico. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Curiosità, all'Hospice Il Giardino dei Girasoli di Eboli un uovo composto da 2.500 fiori realizzati a mano

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