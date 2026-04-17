Negli ultimi anni, l'attenzione verso le cure cardiologiche femminili è aumentata, ma per molto tempo la ricerca si è concentrata principalmente sugli uomini. Gli studi clinici più importanti in ambito cardiologico hanno riguardato prevalentemente il popolazione maschile, lasciando le donne spesso escluse o poco rappresentate. Di conseguenza, le terapie e le diagnosi sono state adattate principalmente ai bisogni maschili, riducendo le opzioni di cura efficaci per le donne.

P er molto tempo la medicina ha guardato al cuore con uno sguardo parziale. I grandi studi clinici, soprattutto in ambito cardiologico, hanno coinvolto prevalentemente uomini, lasciando le donne ai margini della ricerca. Oggi, però, qualcosa sta cambiando. La medicina di genere e la cardiologia di precisione stanno aprendo una nuova fase: più attenta, più mirata, più efficace. Lo dimostra anche lo studio SMART, promosso da Medtronic, che per la prima volta mette al centro le specificità femminili nella cura della stenosi aortica. Ne parliamo con Paola Pirotta, Amministratrice delegata e CFO Italia, Senior Finance Director per Iberia e Francia.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Cuore delle donne: perché oggi le cure sono finalmente più mirate

No one dared approach him—until he married her and spoiled her into pregnancy! #drama #love #engsub

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