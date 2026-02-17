Le nuove cure mirate per psoriasi e dermatite
Un nuovo trattamento per la psoriasi e la dermatite nasce dalla ricerca, perché l’infiammazione cronica della pelle provoca fastidi e disagio anche interni. Le recenti terapie puntano a ridurre l’infiammazione più rapidamente, offrendo sollievo ai pazienti che affrontano spesso prurito e irritazione persistente. Un esempio concreto è l’utilizzo di farmaci più mirati, che agiscono direttamente sulle cellule infiammate, migliorando la qualità della vita di chi soffre di queste patologie.
AGI - La cute è il nostro principale "organo di relazione" e quando è colpita da un' infiammazione cronica, le conseguenze vanno ben oltre l'aspetto visibile. Psoriasi e dermatite atopica possono incidere su sonno, lavoro o scuola, attività fisica, relazioni sociali e salute mentale. Patologie diverse per meccanismi e storia naturale, ma accomunate da una nuova consapevolezza clinica: oggi gli obiettivi di cura non sono più solo la riduzione delle lesioni raggiunta grazie alle novità terapeutiche, ma un miglioramento reale e misurabile della qualità di vita, possibile grazie a percorsi appropriati, continui e multidisciplinari. 🔗 Leggi su Agi.it
La psoriasi, che spesso viene scambiata per un semplice problema estetico, è una condizione che può disturbare il sonno e influenzare le relazioni sociali.
Tenere sotto controllo la psoriasi in gravidanza senza danni per mamma e bambino è possibile grazie a cure sicure e personalizzate. Ecco come fare
La gestione della psoriasi in gravidanza richiede attenzione e cure appropriate per garantire il benessere di mamma e bambino.
