Trump ha deciso possibile intervento degli Stati Uniti in Iran già domenica | cresce la tensione

Le tensioni tra Stati Uniti e Iran salgono ancora, con fonti militari americane che parlano di un possibile attacco già questa domenica. La notizia circola rapidamente e fa crescere l’ansia in tutto il mondo, mentre si aspetta di capire se il presidente Trump deciderà di dare il via a un intervento militare.

Il mondo osserva con crescente preoccupazione le notizie che arrivano dagli Stati Uniti, dove fonti militari interne e alleati regionali segnalano la possibilità di un attacco imminente contro l’Iran. Secondo le indiscrezioni rilanciate dal sito Drop Site News, alti funzionari statunitensi avrebbero già informato la leadership di un alleato chiave in Medio Oriente che il presidente Donald Trump potrebbe autorizzare un’azione militare già nei prossimi giorni. Fonti riportate dall’ Ansa suggeriscono che le operazioni potrebbero iniziare addirittura domenica, rendendo il quadro geopolitico estremamente delicato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Le recenti proteste in Iran, nate tra i commercianti colpiti dall’instabilità economica, si sono evolute in una rivolta contro il regime degli ayatollah.

Secondo fonti europee riportate da Ynet, un intervento militare degli Stati Uniti contro l'Iran appare come una possibilità concreta, con una delle fonti che suggerisce il rischio di un'azione entro le prossime 24 ore.

Trump weighs military action in Iran as protests escalate | REUTERS

