Cuba il nuovo scacchiere di Trump | sfida geopolitica nei Caraibi

L’amministrazione Trump ha intensificato l’attenzione verso Cuba, considerando l’isola un elemento chiave nelle sue strategie geopolitiche nei Caraibi. Le politiche adottate negli ultimi tempi indicano un cambiamento rispetto alle precedenti amministrazioni, con misure che rafforzano la presenza e l’influenza statunitense nella regione. Questa attenzione si inserisce in un quadro di tensioni e di nuove sfide diplomatiche tra gli Stati Uniti e Cuba.

L’amministrazione Trump e il suo apparato ideologico stanno guardando con crescente attenzione a Cuba, trasformando l’isola caraibica in un tassello fondamentale della strategia geopolitica statunitense. Il dossier cubano non rappresenta solo una questione di politica estera, ma si configura come un punto di frizione che potrebbe scuotere le fondamenta della destra americana, mettendo alla prova la coerenza del modello America First. Geopolitica del cortile di casa e tensioni emisferiche. La crisi che colpisce lo Stato caraibico non è un fenomeno recente né riconducibile esclusivamente alle ultime pressioni esercitate dagli Stati Uniti. Al contrario, la fragilità dell’isola è alimentata da un intreccio complesso di influenze internazionali che vedono coinvolti attori come la Russia, la Cina e il Messico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cuba, il nuovo scacchiere di Trump: sfida geopolitica nei Caraibi Notizie correlate Dopo Caracas il turno di L’Avana, il nuovo fronte di Trump nei Caraibi: a cosa puntaDopo l’azione militare in Venezuela, il presidente Donald Trump sta rivolgendo la sua attenzione al resto dell’emisfero, guardando a Cuba come... Leggi anche: Flottilla ai Caraibi: Salis, Lucano e ‘compagni anti-Trump’ alla volta di Cuba