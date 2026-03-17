Una flottiglia di attivisti si sta dirigendo verso Cuba, con membri come Salis, Lucano e altri che si oppongono alla politica di Trump. La spedizione è partita oggi, suscitando curiosità tra coloro che seguono da vicino le iniziative di protesta. Tra i protagonisti ci sono persone che si fanno chiamare “Io e Mimmo”, distinguendosi da altri riferimenti culturali. La scena ricorda un copione già visto, ma questa volta si tratta di azioni concrete in mare.

“È cominciato il film?”, verrebbe da chiedersi. Sì, perché i flottilleros oggi arrivano a Cuba. «Io e Mimmo», attenzione a non confondere con Io e Annie: questa non è una pellicola di Woody Allen, anche se per chi osserva la scena con certa stanchezza somiglia a un copione già visto. I protagonisti sono Ilaria Salis e Mimmo Lucano, sotto bandiera Avs&compagni. Il canovaccio è familiare: critica all’Occidente, solidarietà internazionale, scenografia ideologica. Cambia soltanto la location: dopo Gaza, ora L’Avana. Salis e Lucano alla volta di Cuba. La missione? «Portare aiuti umanitari a una popolazione che è letteralmente piegata da un embargo legale e criminale». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Flottilla ai Caraibi: Salis, Lucano e ‘compagni anti-Trump’ alla volta di Cuba

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