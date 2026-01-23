Dopo Caracas il turno di L’Avana il nuovo fronte di Trump nei Caraibi | a cosa punta

Dopo l’intervento in Venezuela, Donald Trump ha rivolto la sua attenzione ai Caraibi, con Cuba come possibile nuovo obiettivo. Questa strategia riflette una crescente attenzione agli sviluppi geopolitici nella regione e alle implicazioni per la sicurezza internazionale. Analizzare le mosse di Trump in questa area aiuta a comprendere le direzioni future delle relazioni tra Stati Uniti, Cuba e gli altri Paesi caraibici.

Dopo l’azione militare in Venezuela, il presidente Donald Trump sta rivolgendo la sua attenzione al resto dell’emisfero, guardando a Cuba come possibile nuovo obiettivo della sua politica di sicurezza globale. A tale proposito, secondo alcune indiscrezioni, l’amministrazione statunitense avrebbe già valutato lo stato dell’economia cubana, giudicandola prossima al collasso e ritenendo che il governo dell’Avana non sia mai stato così fragile dopo la perdita di un alleato vitale come Nicolás Maduro. Incoraggiata dalla destituzione del presidente venezuelano, l'amministrazione Trump sarebbe già alla “ ricerca di esponenti del governo cubano che possano contribuire a raggiungere un accordo per estromettere il regime comunista entro la fine dell'anno, secondo quanto riferito da fonti vicine alla questione ”, spiegano le fonti del Wall Street Journal. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

L’Avana accusa Washington: pressione militare e guerra energetica nei CaraibiL’Avana ha accusato Washington di esercitare pressione militare e condurre una guerra energetica nei Caraibi, segnando un ulteriore passo nel deterioramento delle relazioni tra Cuba e gli Stati Uniti.

