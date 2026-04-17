Cthulhu | il mistero abissale che scuote le console next-gen

Un nuovo capitolo di terrore è arrivato sulle console di ultima generazione e sui computer: si tratta di un titolo sviluppato da Big Bad Wolf e pubblicato da Nacon, che porta un orrore abissale nel mondo videoludico. Da poco disponibile su PS5, Xbox Series XS e PC, il gioco si unisce a produzioni di genere horror già presenti sulle piattaforme più recenti. La sua uscita ha attirato l’attenzione di appassionati e critici.

L’orrore abissale di Big Bad Wolf e Nacon è finalmente accessibile agli utenti di PS5, Xbox Series XS e PC. Il nuovo titolo investigativo Cthulhu: The Cosmic Abyss ha debuttato con la pubblicazione di un trailer che illustra l’atmosfera claustrofobica di una missione nel Pacifico. La trama si sposta nelle profondità dell’Oceano Pacifico, all’interno di una stazione subacquea che la Ocean Eye aveva ufficialmente dichiarato dismessa. La realtà del sito è però ben diversa, trasformandosi nel palcoscenico della scoperta di una città sommersa di natura antica. Il giocatore assume il ruolo di un investigatore inviato dall’organizzazione Ansel con l’obiettivo di gestire il contenimento della situazione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cthulhu: il mistero abissale che scuote le console next-gen Notizie correlate Xbox è al lavoro su diversi modelli di console next gen, inclusa una console portatile?La prossima generazione Xbox prende forma e, secondo le ultime indiscrezioni, non si limiterà a una singola console tradizionale. Fico vs Izzo: il mistero delle rose rosse che scuote la veritàLe dichiarazioni rilasciate da Raffaella Fico durante l’ultima puntata di Verissimo si scontrano con nuovi elementi che mettono in discussione la... Approfondimenti e contenuti Cthulhu: The Cosmic Abyss - RecensioneÈ impossibile stabilire un numero preciso, ma i videogiochi direttamente o indirettamente a tema lovecraftiano sono decine, cominciando dall’avventura testuale The Hound of Shadow, del 1989 - prima an ... it.ign.com Cthulhu: The Cosmic Abyss emerge con il trailer di lancio, tra orrore e misteriCthulhu: The Cosmic Abyss, il nuovo horror investigativo di Big Bad Wolf e Nacon, è ora disponibile su PS5, Xbox Series X/S e PC. Per celebrare l'uscita, il team ha pubblicato un trailer di lancio che ... it.ign.com