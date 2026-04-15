Durante un’intervista televisiva, una showgirl ha raccontato la sua versione sulla fine di una relazione con un uomo di spicco nel calcio. Tuttavia, sono emersi nuovi elementi che contraddicono le sue dichiarazioni e sollevano dubbi sulla veridicità di quanto detto. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media, aprendo un dibattito sulla credibilità delle testimonianze e sulle circostanze della separazione.

Le dichiarazioni rilasciate da Raffaella Fico durante l’ultima puntata di Verissimo si scontrano con nuovi elementi che mettono in discussione la versione della showgirl campana sulla fine del rapporto con Armando Izzo. Mentre la conduttrice ha ribadito la chiusura definitiva del legame sentimentale, un mazzo di rose rosse accompagnato da un biglietto con una dedica d’amore è apparso sui social di Titta Angelotti, suggerendo un possibile ritorno del calciatore verso la sua ex moglie. Contrasti tra le versioni ufficiali e i fatti emersi. La narrazione della rottura tra il calciatore napoletano e la showgirl sembra aver subito una brusca accelerazione narrativa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fico vs Izzo: il mistero delle rose rosse che scuote la verità

Raffaella Fico in lacrime a Verissimo: “Con Armando Izzo era tutto rose e fiori, poi è tornato a casa un giorno e ha detto che voleva stare da solo. Per me è inspiegabile”“Un fulmine a ciel sereno, non è stato facile”, si commuove Raffaella Fico raccontando la fine della relazione con Armando Izzo, avvenuta pochi mesi...

Raffaella Fico e Armando Izzo: è finita. Il difensore dell’Avellino: "So che causa dolore, la mia ex non c'entra"Dopo la girandola di indiscrezioni è arrivata la conferma: Raffaella Fico e Armando Izzo si sono lasciati.