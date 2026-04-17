Crypto | mistero sui 11 milioni verso il PAC legato a Tether

Un movimento di 11 milioni di dollari ha attirato l’attenzione nel settore delle criptovalute, collegato a Fellowship, un comitato di azione politica. I flussi finanziari sono stati associati a transazioni e ruoli di enti istituzionali, in un contesto ancora poco chiaro. La vicenda riguarda un trasferimento di fondi, senza che siano state fornite spiegazioni ufficiali sui destinatari o le finalità precise.

Un complesso intreccio di flussi finanziari e ruoli istituzionali ha portato alla luce un movimento di 11 milioni di dollari verso Fellowship, un comitato d’azione politica legato al settore delle criptovalute. I documenti depositati presso la Federal Election Commission rivelano che queste somme, versate a gennaio 2026, provengono da due pesanti attori del mercato finanziario digitale: Cantor Fitzgerald, che ha destinato 10 milioni di dollari, e Anchor Labs, con un contributo di 1 milione di dollari. La gestione del PAC è affidata a figure strettamente connesse all’ecosistema Tether, delineando una rete dove i confini tra consulenza governativa, direzione strategica e marketing appaiono estremamente sfumati.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Crypto: mistero sui 11 milioni verso il PAC legato a Tether Notizie correlate Farage scommette sui Bitcoin: investe 2 milioni in crypto assetIl leader di Reform UK, Farage, ha segnato un primato nella politica britannica manifestando il proprio sostegno a Bitcoin attraverso l’acquisto di... Crypto: il disegno di legge CLARITY corre verso il voto a maggioFaryar Shirzad, figura chiave nelle strategie politiche di Coinbase, ha tracciato un percorso che potrebbe portare il disegno di legge CLARITY verso...