Un importante disegno di legge legato alle criptovalute, denominato CLARITY, potrebbe arrivare al voto finale nel Senato degli Stati Uniti già nel mese di maggio. Faryar Shirzad, figura di rilievo nel settore delle strategie politiche di una nota piattaforma di scambio, ha indicato un percorso che sembra condurre alla discussione conclusiva del provvedimento nei prossimi mesi. La legge riguarda le normative sulle criptovalute e il loro inquadramento legale negli Stati Uniti.

Faryar Shirzad, figura chiave nelle strategie politiche di Coinbase, ha tracciato un percorso che potrebbe portare il disegno di legge CLARITY verso una votazione definitiva nel Senato statunitense già nel mese di maggio. Il movimento legislativo si inserisce in un momento di forte fermento per la regolamentazione del mercato crypto, dopo circa cinque mesi di stallo nei corridoi del Congresso. Le tensioni intorno alla normativa sono alimentate dai tentativi delle lobby bancarie di frenare l’ascesa delle stablecoin. Tuttavia, le analisi economiche condotte dalla Casa Bianca hanno fornito elementi per tranquillizzare il settore, non evidenziando rischi reali di una fuga di depositi dalle istituzioni finanziarie tradizionali verso i nuovi asset digitali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crypto: il disegno di legge CLARITY corre verso il voto a maggio

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