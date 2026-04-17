Crotone piano d’urgenza per la caserma | la Provincia interviene

Il presidente della Provincia di Crotone ha annunciato l’adozione di un piano d’azione per affrontare le problematiche della caserma del Comando Provinciale dei Carabinieri. La Provincia intende intervenire con un piano strutturato per risolvere le criticità presenti nella struttura. La decisione è stata comunicata in seguito alle richieste di intervento e alle esigenze di miglioramento della sicurezza locale.

Il Presidente della Provincia di Crotone, l’avvocato Antonio Ammirati, ha manifestato la volontà di intervenire con un piano d’azione strutturato per risolvere le criticità che colpiscono la caserma del Comando Provinciale dei Carabinieri. L’iniziativa nasce a seguito di un confronto avvenuto ieri con il Segretario Generale Regionale Calabria del sindacato UNARMA, Fabio Riccio, durante il quale sono state delineate le priorità urgenti per garantire la vivibilità degli ambienti di lavoro e il rispetto delle necessità del personale operativo. Priorità infrastrutturali e interventi mirati per il benessere del personale. Le problematiche emerse durante il colloquio tra il vertice provinciale e la rappresentanza sindacale riguardano aspetti tecnici e strutturali che richiedono una risoluzione immediata.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Crotone, piano d’urgenza per la caserma: la Provincia interviene Notizie correlate Crotone, nella giornata di ieri, 16 febbraio, salvato un falchetto con un’ala ferita dal circolo per l’Ambiente Ibis, WWF provincia di CrotoneLe associazioni Circolo per l’Ambiente Ibis ODV, WWF Provincia di Crotone e Another Beach Project comunicano alla cittadinanza che l’accordo... Crotone: svolta sulla commemorazione del naufragio, l’Ufficio Scolastico interviene e ribalta la decisione del preside.Crotone, annullata e poi ripristinata la commemorazione per le vittime del naufragio: un caso di autonomia scolastica al centro del dibattito Crotone... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Terremoto giudiziario a Crotone, convalidato il sequestro d'urgenza dei beni di alcuni indagati; Crotone, inchiesta Teorema: sequestri e appalti pilotati; Sanità, Fp Cgil e Cgil Calabria: La politica riacquisti il coraggio di spesa; Accoltella lo zio ad Isola Capo Rizzuto, si costituisce un 41enne. Terremoto giudiziario a Crotone, convalidato il sequestro d’urgenza dei beni di alcuni indagatiIl blitz delle Fiamme gialle aveva portato alla scoperta di presunti affidamenti illeciti di appalti con un drenaggio di denaro pari a 400.000 euro ... corrieredellacalabria.it Operazione Teorema, gip Crotone convalida sequestro beniCROTONE – La Guardia di Finanza ha notificato mercoledì 15 aprile la convalida del provvedimento di sequestro preventivo emesso d’urgenza dalla Procura della Repubblica di Crotone nell’ambito dell’ope ... ilcrotonese.it Pesce Leone: catturati a Crotone due esemplari pericolosi - Il Crotonese - facebook.com facebook