Crotone nella giornata di ieri 16 febbraio salvato un falchetto con un’ala ferita dal circolo per l’Ambiente Ibis WWF provincia di Crotone
I volontari del Circolo per l’Ambiente Ibis e del WWF di Crotone hanno salvato un falchetto con un’ala fratturata ieri, 16 febbraio. La cattura e il soccorso sono avvenuti grazie alla collaborazione con la Polizia Provinciale, che ha coordinato le operazioni e garantito il trasporto dell’uccello ferito. Un intervento rapido e mirato che ha permesso di mettere in salvo un animale in difficoltà.
Le associazioni Circolo per l’Ambiente Ibis ODV, WWF Provincia di Crotone e Another Beach Project comunicano alla cittadinanza che l’accordo sottoscritto con la Polizia Provinciale di Crotone per il recupero e il trasporto della fauna selvatica ferita sta già producendo risultati concreti e tangibili sul territorio. Nella giornata di ieri, 16 febbraio, siamo stati contattati dagli gentilissimi impiegati della ditta di autotrasporti Mazza Leonardo e Eredi, che segnalavano il rinvenimento di un esemplare di falchetto, successivamente identificato come femmina di Sparviero (Accipiter nisus), con un’ala ferita e impossibilitato a volare. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
