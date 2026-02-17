Crotone nella giornata di ieri 16 febbraio salvato un falchetto con un’ala ferita dal circolo per l’Ambiente Ibis WWF provincia di Crotone

I volontari del Circolo per l’Ambiente Ibis e del WWF di Crotone hanno salvato un falchetto con un’ala fratturata ieri, 16 febbraio. La cattura e il soccorso sono avvenuti grazie alla collaborazione con la Polizia Provinciale, che ha coordinato le operazioni e garantito il trasporto dell’uccello ferito. Un intervento rapido e mirato che ha permesso di mettere in salvo un animale in difficoltà.

Le associazioni Circolo per l'Ambiente Ibis ODV, WWF Provincia di Crotone e Another Beach Project comunicano alla cittadinanza che l'accordo sottoscritto con la Polizia Provinciale di Crotone per il recupero e il trasporto della fauna selvatica ferita sta già producendo risultati concreti e tangibili sul territorio. Nella giornata di ieri, 16 febbraio, siamo stati contattati dagli gentilissimi impiegati della ditta di autotrasporti Mazza Leonardo e Eredi, che segnalavano il rinvenimento di un esemplare di falchetto, successivamente identificato come femmina di Sparviero (Accipiter nisus), con un'ala ferita e impossibilitato a volare.