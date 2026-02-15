Crotone | svolta sulla commemorazione del naufragio l’Ufficio Scolastico interviene e ribalta la decisione del preside

L’Ufficio Scolastico di Crotone ha deciso di intervenire dopo che il preside aveva annullato la cerimonia in ricordo delle vittime del naufragio, avvenuto nel mare vicino alla città. La scelta del dirigente scolastico aveva sollevato molte polemiche tra studenti e famiglie, che chiedevano di mantenere la commemorazione. Alla fine, l’ufficio ha ripristinato l’evento, sottolineando che la scuola può agire autonomamente in determinate situazioni. La vicenda ha acceso un dibattito sulla libertà delle scuole di decidere sui momenti di memoria collettiva.

Crotone, annullata e poi ripristinata la commemorazione per le vittime del naufragio: un caso di autonomia scolastica al centro del dibattito. Crotone è stata al centro di un acceso dibattito sull'opportunità di commemorare le 94 vittime del naufragio del 26 febbraio 2023. Il preside dell'Istituto Barlacchi-Lucifero aveva inizialmente negato l'autorizzazione per una manifestazione organizzata dalla Flc Cgil, per poi ritrattare la decisione in seguito all'intervento dell'ufficio scolastico regionale per la Calabria. La vicenda ha sollevato interrogativi sul ruolo delle scuole nella gestione della memoria pubblica e sull'interpretazione delle direttive ministeriali relative alle manifestazioni interne. Naufragio Cutro, preside vieta commemorazione per 'mancanza contraddittorio' poi spiega: "Un equivoco" Il preside ha bloccato la commemorazione delle vittime di Cutro perché non c'era il contraddittorio, spiegando poi che si trattava di un malinteso. Evento sulla strage di Cutro bloccato dal preside, ora l'Ufficio scolastico della Calabria prende le distanze Il preside dell'istituto Barlacchi-Lucifero di Crotone ha bloccato un evento sulla strage di Cutro, provocando reazioni negative. Commemorazione Cutro negata per mancanza di contraddittorio, dietrofront e chiarimento del dirigente Il dirigente del Barlacchi-Lucifero di Crotone spiega l'equivoco sulla mancata autorizzazione all'evento in memoria delle vittime del naufragio del 26 febbraio 2023. Strage di Cutro, preside annulla commemorazione a scuola, poi ritratta: Un equivoco. L'Ufficio scolastico regionale in merito a quanto stabilito dal preside del Barlacchi-Lucifero di Crotone: «Circolare del ministero non riguarda eventi umanitari»