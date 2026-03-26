Scalo di Orio chiuso il 2025 con 17 milioni di passeggeri | si colloca al terzo posto tra gli aeroporti italiani

Nel 2025, l’aeroporto di Bergamo Orio al Serio ha registrato circa 17 milioni di passeggeri, superando le previsioni del gestore. Con questa cifra, si posiziona al terzo posto tra gli aeroporti italiani in termini di traffico passeggeri. Il bilancio finale evidenzia un incremento rispetto alle stime iniziali, confermando il ruolo di rilievo dell’aeroporto nel panorama nazionale.

IL BILANCIO. Sacbo, gestore dell’aeroporto di Bergamo Orio al Serio, ha chiuso il 2025 con quasi 17 milioni di passeggeri, al di sopra delle stime del gruppo. Sanga: «Confermata la propria capacità di adempiere agli impegni assunti, nel rispetto del Piano di Sviluppo Aeroportuale 2030». Sacbo, gestore dell’aeroporto di Bergamo Orio al Serio, ha chiuso il 2025 con quasi 17 milioni di passeggeri, al di sopra delle stime del gruppo. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che il traffico merci è cresciuto del 6,8% a 24.531 tonnellate. Dati che pongono l’aeroporto di Bergamo al terzo posto dopo gli scali di Fiumicino (Roma) e Malpensa (Varese) 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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