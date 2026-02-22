Roma notte storica per Cristante | 350 presenze e record di Tommasi nel mirino

Bryan Cristante ha raggiunto le 350 presenze con la Roma, un risultato che lo avvicina al record di Tommasi. La sua lunga carriera nel club deriva dalla costanza e dall’impegno sul campo. La sua presenza continua a rafforzare il centrocampo della squadra e a motivare i compagni. Cristante si prepara ora a superare il record stabilito da Tommasi, portando avanti la sua avventura con i giallorossi. La partita contro la Fiorentina si avvicina.

Bryan Cristante riscrive la storia della Roma nella notte dell’ Olimpico, agganciando il traguardo delle 350 presenze in maglia giallorossa. Il centrocampista azzurro si prepara a scendere in campo per blindare la propria leggenda nel club capitolino, portandosi a una sola lunghezza di distanza da un’icona assoluta come Damiano Tommasi. “Voglio onorare questa maglia ogni volta che ne avrò l’occasione”, ha dichiarato il mediano nei giorni scorsi, sottolineando un legame viscerale con l’ambiente romano che dura ormai da stagioni di sacrificio e leadership silenziosa. Il sorpasso allo storico pilastro dello scudetto 2001, attualmente all’undicesimo posto della classifica all-time, appare ormai come una formalità statistica destinata a compiersi nel prossimo turno di campionato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Record di presenze per il Polo EUR: oltre 1,5 milioni di presenze nel 2025, +50% rispetto all'anno precedenteNel 2025, il Polo EUR ha registrato un record di oltre 1,5 milioni di presenze, segnando un incremento del 50% rispetto all’anno precedente.

Roma: record presente per polo Eur, oltre 1,5 milioni presenze in 2025Nel 2025, il polo Eur di Roma ha registrato oltre 1,5 milioni di presenze, segnando un nuovo record di afflusso e ricavi.

