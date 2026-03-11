Bologna-Roma Gasperini si affida ai senatori | Cristante nella storia

Nella partita tra Bologna e Roma, il tecnico Gasperini ha scelto di puntare sui giocatori più esperti, inserendo Cristante e Koné nella formazione titolare. La sfida si gioca allo stadio Dall’Ara, con l’obiettivo di rafforzare la difesa e mantenere aperte le possibilità di qualificazione europea. La scelta dei titolari riflette la volontà di affidarsi alle figure più esperte della rosa.

Il destino europeo della Roma si decide nella sala macchine del Dall’Ara: contro il Bologna, Gian Piero Gasperini si affida al tandem Cristante-Koné per blindare la qualificazione e porre rimedio alle recenti falle difensive. Il tecnico orobico, nonostante l’appannamento atletico mostrato dal numero 4 azzurro nelle sfide contro Juventus e Genoa, è intenzionato a confermare Bryan Cristante come equilibratore tattico. Per il centrocampista friulano non sarà una notte qualunque: con 69 presenze in Europa League, aggancerà Rui Patricio al secondo posto assoluto nella storia giallorossa per gettoni nella fase finale della competizione, confermandosi l’inamovibile totem già gestito da Mourinho, De Rossi e Juric. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

