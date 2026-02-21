Crisi Bipres fumata nera per il risanamento La Cgil | Manca un piano industriale lavoratori abbandonati

La crisi di Bipres si aggrava, senza segnali di ripresa concreta. La CGIL denuncia l’assenza di un vero piano industriale e il rischio che i lavoratori vengano lasciati soli. Lo scorso ottobre, oltre 70 dipendenti di Rocca San Casciano avevano scioperato per settimane, protestando contro i mancati pagamenti degli stipendi. Nonostante i pagamenti siano stati poi saldati, le difficoltà dell’azienda continuano a preoccupare chi lavora lì. La situazione resta difficile e senza soluzioni all’orizzonte.

L'esperto certifica l'assenza di prospettive concrete per la società di Rocca San Casciano. Fiom Cgil: "Ora servono i fatti per tutelare i 70 dipendenti" Era ottobre scorso, quando più di 70 dipendenti di Bipres a Rocca San Casciano hanno scioperato per alcuni giorni per manifestare il proprio dissenso contro il mancato pagamento degli stipendi dei mesi precedenti, poi saldati in un momento successivo. Ora, torna sulla questione Fiom Cgil Forlì Cesena e la Cgil di Forlì Cesena, manifestando "con profonda preoccupazione, la comunicazione dell'Esperto nominato nell'ambito della procedura prevista dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che certifica l'assenza delle condizioni per una concreta prospettiva di risanamento della Bipres Spa di Rocca San Casciano".