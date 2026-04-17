La Commissione Europea ha deciso di attivare il meccanismo di crisi del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (FEAMPA). Questa decisione riguarda il sostegno finanziario destinato ai settori della pesca in risposta alla situazione di crisi in Medio Oriente. Il ministro italiano ha commentato questa misura come un risultato importante, attribuendolo all’impegno dell’Italia nel processo decisionale europeo.

La Commissione Europea ha disposto l’attivazione del meccanismo di crisi relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (FEAMPA), una mossa che Lollobrigida definisce come un traguardo straordinario ottenuto grazie all’impegno dell’Italia. La decisione mira a erogare compensazioni finanziarie a chi opera nel settore della pesca, dell’acquacoltura, della trasformazione dei prodotti ittici e della vendita al dettaglio, tutti soggetti colpiti dalle ripercussioni del conflitto in Medio Oriente. Tale provvedimento ha efficacia retroattiva, potendo coprire le perdite subite dai lavoratori e dalle imprese a partire dal 28 febbraio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crisi in Medio Oriente: l’Europa sblocca i fondi per la pesca

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