La crisi del petrolio in Medio Oriente ha causato forti tensioni nel settore energetico globale, portando a una crescente preoccupazione per i prezzi del carburante. In Europa, questa situazione sta influenzando le scelte di mobilità, con molte persone che preferiscono passare ai veicoli elettrici per ridurre i costi. La domanda di auto elettriche sta aumentando, mentre le vendite di veicoli a benzina e diesel mostrano segnali di rallentamento.

L’instabilità geopolitica in Medio Oriente sta trasformando radicalmente le abitudini di mobilità in Europa, spingendo milioni di utenti verso soluzioni elettriche per proteggere il proprio budget familiare. A seguito dell’offensiva statunitense contro l’Iran avvenuta lo scorso 28 febbraio, che ha portato al blocco dello Stretto di Hormuz e alla conseguente impennata dei costi dei combustibili fossili, i principali mercati automobilistici del continente hanno registrato un’impennata nelle ricerche di veicoli a batteria. La nuova geografia dei consumi tra crisi energetica e necessità di risparmio. Il blocco delle rotte commerciali petrolifere ha innescato un effetto domino che va ben oltre la semplice fluttuazione dei prezzi alle pompe di benzina.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crisi petrolio in Medio Oriente: l’elettrico vola in Europa

Iran war fallout: why we may have to use LESS energy in future

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