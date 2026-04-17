Il leader di un partito politico ha commentato la situazione attuale dell’Unione Europea, accusandola di essere sorda e ostile. Ha affermato che alcuni membri dell’UE non sembrano dispiaciuti per la guerra in corso e per la crisi economica ed energetica che ne deriva. La dichiarazione si inserisce in un contesto di tensione politica e di critiche verso le politiche europee. Non sono state fornite ulteriori specifiche sui soggetti coinvolti o sulle eventuali conseguenze.

“La Ue è sorda se non nemica: sta impedendo al governo italiano di usare i soldi degli italiani per aiutare gli italiani in difficoltà: Patto di stabilità, aiuti di Stato, vincoli di bilancio. Perfino il presidente di Confindustria ha detto che bisogna cambiare il governo dell’Europa. Noi come governo italiano o governatori possiamo approvare leggi e stanziare soldi, ma finchè a Bruxelles ci ingabbiano..” Lo ha detto il vice premier e segretario della Lega Matteo Salvini, in un filo diretto con Radio Libertà, commentando la presa di posizione di Emanuele Orsini. “Vorremmo dare più aiuti ai camionisti, per evitare che gli aumenti si scarichino sul carrello, ma l’Europa ci dice no: il governo italiano non può aiutare più di tanto perchè ci dicono che è vero che la situazione è grave ma non ancora gravissima.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Crisi energetica, Salvini: “UE sorda e nemica”

Notizie correlate

Salvini “Ue sorda e assente, bisogna cambiare regole”ROMA (ITALPRESS) – “Un'Europa sorda è assente mi impedisce di aiutare gli italiani di difficoltà, con tutti i soldi che vorremmo usare.

Smart working in Italia per la crisi energetica, Salvini dice noIl vicepremier Matteo Salvini, nel corso di una conferenza stampa a tutto campo nella sede dell’Associazione della Stampa estera a Roma, parla anche...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Crisi energetica, Salvini: Bloccare subito le bollette ai prezzi di febbraio 2026; Salvini alza il pressing sull’Ue e riapre il fronte sul Patto di stabilità; SITUAZIONE ENERGIA, SALVINI SUONA LA SVEGLIA; Salvini: Se l’Ue non ci aiuta e cambia il Patto di stabilità, faremo da soli.

Salvini, 'l'Ue dice di spegnere i riscaldamenti, non sono normali'(ANSA) - MILANO, 17 APR - 'Le proposte di Bruxelles per superare il caro bollette sono spegnete il riscaldamento, lavorate di meno, viaggiate di ... notizie.tiscali.it

Crisi energetica, bozza del piano Ue: da smart working a sconti mezzi pubblici, le misureLeggi su Sky TG24 l'articolo Crisi energetica, bozza del piano Ue: da smart working a sconti mezzi pubblici, le misure ... tg24.sky.it

Commissione #Ue, le proposte per fronteggiare la crisi energetica: "Telelavoro e..." x.com

Nonostante la parziale tregua tra Stati Uniti e Iran, la crisi energetica determinata dalla situazione internazionale non accenna a placarsi, anzi. Secondo la maggior parte degli analisti ci vorranno mesi, se non anni, per tornare a un livello di produzione e di co facebook