smart working in italia per la crisi energetica salvini dice no

Durante una conferenza stampa a Roma, il vicepremier ha affrontato diverse questioni legate alla situazione energetica e alle misure di austerità. Ha commentato la possibilità di adottare lo smart working e la didattica a distanza come strumenti di risparmio energetico, escludendo però questa opzione in relazione alla guerra in Iran. Le sue dichiarazioni si sono concentrate sul ruolo delle politiche di contenimento e sulle decisioni di governo in materia.

Il vicepremier Matteo Salvini, nel corso di una conferenza stampa a tutto campo nella sede dell’Associazione della Stampa estera a Roma, parla anche di didattica a distanza e smart working in chiave di possibile austerity per la guerra in Iran ed esclude l’ipotesi. “Io non considero né lo smartworking né la didattica a distanza, l’abbiamo già provato con il Covid. In questo momento non c’è nessuno studio di chiusura scuole e uffici e di razionamento di carburanti, c’è un tema di aumento dei prezzi”, ha detto il leader della Lega, che ha trattato il tema carburanti ed energia. “Ho sentito il ministro Giorgetti e il ministro Urso. Così come le compagnie sono rapide ad aumentare il prezzo alla pompa” quando aumenta il prezzo del petrolio, “ mi auguro che con il calo del prezzo del petrolio ci sia una riduzione del prezzo alla pompa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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