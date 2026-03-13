Metaniera russa alla deriva il sindaco di Lampedusa rassicura | Sotto controllo scarroccia verso Malta

Il sindaco di Lampedusa ha confermato che la metaniera russa Arctic Metagaz, alla deriva nel Canale di Sicilia, sta scarroccando verso Malta. Ha aggiunto che la situazione è sotto controllo e che non ci sono rischi immediati di disastro ambientale. La nave abbandonata è stata avvistata nelle acque del Mediterraneo e la gestione dell’emergenza è in corso.

«La situazione è assolutamente sotto controllo». Il sindaco di Lampedusa e Linosa, Filippo Mannino, interviene per placare i timori di un imminente disastro ambientale dopo l’avvistamento della Arctic Metagaz, la nave russa abbandonata che fluttua nel Canale di Sicilia. Sebbene il relitto rappresenti una minaccia potenziale a causa del carico di idrocarburi, le ultime proiezioni indicano un allontanamento dalle coste siciliane. La rotta del relitto. Secondo quanto riferito dal primo cittadino, la nave — colpita lo scorso 4 marzo in quello che Mosca definisce un attacco ucraino — non sta puntando direttamente verso le Pelagie. «La nave attualmente si trova in acque internazionali a circa 30 miglia ad est da Linosa, e con il vento tende a scarrocciare verso Malta. 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

Nave russa carica di gasolio alla deriva tra Malta e Lampedusa dopo le esplosioni: cosa sta succedendoIl gigante del mare si è incendiato tra il 3 e il 4 marzo e l'equipaggio è stato evacuato.

Petroliera russa alla deriva verso Lampedusa: nave senza equipaggio con carico di GNL e gasolioUna grande petroliera russa, gravemente danneggiata e senza equipaggio, si starebbe avvicinando alle acque del Mediterraneo centrale nei pressi di...

Approfondimenti e contenuti su Metaniera russa

Temi più discussi: Metaniera russa alla deriva a 26 miglia da Linosa, si teme il disastro ecologico; La metaniera Arctic Metagaz alla deriva nel Mediterraneo dopo l’esplosione; Petroliera russa alla deriva si avvicina a Lampedusa. A bordo 900 tonnellate di gasolio; La petroliera russa alla deriva nel Canale spinta dalle correnti verso Lampedusa.

Nave metaniera russa alla deriva tra Malta e Lampedusa, rischio disastro ambientaleLeggi su Sky TG24 l'articolo Nave metaniera russa alla deriva tra Malta e Lampedusa, rischio disastro ambientale ... tg24.sky.it

Allerta per la metaniera russa (carica di gas) alla deriva vicino Linosa: si rischia un disastro ambientale nel MediterraneoLa metaniera russa Arctic Metagaz,carica di GNL e gasolio è alla deriva fra Linosa e Lampedusa, dopo essere stata danneggiata. Si teme una catastrofe ambientale ... greenme.it

RaiAccessibilità. . Buon venerdì da #RaiPubblicaUtilità con le notizie dalla redazione del Tg1 tradotte in LIS. - 14esimo giorno di guerra, morto un militare francese; - Trump: "stiamo distruggendoil regime dell'Iran"; - Metaniera russa alla deriva vicino a Lamped - facebook.com facebook

Metaniera russa in fiamme nel #Mediterraneo: la Arctic Metagaz, legata al progetto Arctic LNG 2 e alla shadow fleet di Mosca, è stata evacuata il 3 marzo tra Malta e Libia. Mosca parla di attacco con droni ucraini. #trasporto #merce #mare x.com