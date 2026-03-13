Metaniera russa alla deriva il sindaco di Lampedusa rassicura | Sotto controllo scarroccia verso Malta
Il sindaco di Lampedusa ha confermato che la metaniera russa Arctic Metagaz, alla deriva nel Canale di Sicilia, sta scarroccando verso Malta. Ha aggiunto che la situazione è sotto controllo e che non ci sono rischi immediati di disastro ambientale. La nave abbandonata è stata avvistata nelle acque del Mediterraneo e la gestione dell’emergenza è in corso.
«La situazione è assolutamente sotto controllo». Il sindaco di Lampedusa e Linosa, Filippo Mannino, interviene per placare i timori di un imminente disastro ambientale dopo l’avvistamento della Arctic Metagaz, la nave russa abbandonata che fluttua nel Canale di Sicilia. Sebbene il relitto rappresenti una minaccia potenziale a causa del carico di idrocarburi, le ultime proiezioni indicano un allontanamento dalle coste siciliane. La rotta del relitto. Secondo quanto riferito dal primo cittadino, la nave — colpita lo scorso 4 marzo in quello che Mosca definisce un attacco ucraino — non sta puntando direttamente verso le Pelagie. «La nave attualmente si trova in acque internazionali a circa 30 miglia ad est da Linosa, e con il vento tende a scarrocciare verso Malta. 🔗 Leggi su Open.online
