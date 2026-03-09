Bipres Valbonesi Pd chiama a raccolta la Regione | I sindacati propongono la cooperativa per salvare i posti

Il consigliere regionale Valbonesi del Pd ha chiesto alla Regione di intervenire sulla crisi di Bipres, invitando le istituzioni a sostenere i lavoratori. I sindacati hanno proposto la creazione di una cooperativa come soluzione per salvare i posti di lavoro, mentre la situazione dell’azienda rimane critica, con il rischio di fallimento che si fa sempre più concreto.

Il consigliere regionale chiede alla Giunta di sostenere il progetto dei lavoratori per il rilancio dell'azienda: "Dobbiamo tutelare l'occupazione a Portico e Rocca San Casciano" "La prospettiva di fallimento di Bipres - spiega Valbonesi - nonostante sia stata negata dalla proprietà troppo a lungo, è ora molto concreta. L'esposizione debitoria è di oltre 6 milioni di euro e non è mai stato presentato un effettivo piano di risanamento dell'azienda, seguendo logiche francamente poco comprensibili, a cominciare dalla scarsa trasparenza nei confronti dei lavoratori. Scarso è anche stato il confronto con la Regione che sin da subito si è attivata nel tavolo di crisi.

