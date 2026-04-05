Trump | petrolio a 107$ l’Italia teme lo shock energetico

Un discorso di circa diciannove minuti ha portato a una svolta nei mercati internazionali, modificando le aspettative di una rapida soluzione di un conflitto in corso. Dopo le dichiarazioni, il prezzo del petrolio ha raggiunto i 107 dollari al barile, generando preoccupazioni in Italia riguardo a possibili shock energetici. La comunicazione ha influenzato l’andamento delle quotazioni e i timori di un aggravamento della crisi sono aumentati tra gli operatori.

Un discorso di diciannove minuti pronunciato da Donald Trump ha cambiato radicalmente le prospettive dei mercati globali, trasformando l’ottimismo per una rapida conclusione del conflitto in timori di un’escalation immediata. Le borse hanno reagito con vendite massicce e il petrolio ha schizzato del 7% superando i 107 dollari al barile, mentre lo Stretto di Hormuz rimane chiuso. Questa dinamica sta già influenzando l’economia europea e asiatica, costringendo gli investitori a ricalibrare le loro posizioni prima della festività del Venerdì Santo. L’impatto diretto sulla vita quotidiana dei cittadini italiani inizia proprio da questo shock energetico: con il blocco delle vie di navigazione critiche, i costi dell’energia rischiano di salire ulteriormente, incidendo sui prezzi alla pompa e sulle bollette domestiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trump: petrolio a 107$, l’Italia teme lo shock energetico Leggi anche: Petrolio, il G7 prepara lo scudo per lo shock energetico: così punta a fermare i rincari Leggi anche: Petrolio a 120 dollari, il G7 prepara lo scudo per lo shock energetico: così punta a fermare i rincari Gli Usa sequestrano una Petroliera venezuelana ma con bandiera russa nell’Atlantico Temi più discussi: Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib chiude in calo dello 0,2%. In rosso Stm e Mps, il petrolio Wti sale del 10%; Petrolio vola oltre $107: Trump minaccia l'Iran e i mercati tremano; Petrolio: il bellicoso discorso di Trump sull'Iran fa risalire i prezzi del greggio; Borsa: Europa in rosso dopo parole Trump, a Milano (-1,2%) si salvano i titoli oil. Trump senza freni contro Teheran: Senza accordo faccio saltare tutto e prendo il petrolioContinua l'escalation verbale del presidente americano contro le autorità iraniane a cui avrebbe dato poche ore per raggiungere un'intesa ... today.it Petrolio e gas su, Europa in rosso dopo le parole di Trump. S&P dimezza la crescita dell’Italia a 0,4% nel 2026Deluse le speranze di una fine imminente della guerra, la reazione dei mercati al discorso del presidente Usa: «Colpiremo duramente l’Iran ancora per due o tre settimane» ... corriere.it Marjorie Taylor Greene, l'ex deputata e pasionaria del movimento Maga in totale rotta di collisione con Donald Trump, è tornata ad attaccare il tycoon con un lungo post di fuoco su X, accusandolo di essere "impazzito". #ANSA - facebook.com facebook Trump accorcia la minaccia: «Accordo in 48 ore o l’inferno». La guerra di leve con l’Iran x.com