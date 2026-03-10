Secondo le ultime stime, l’Italia potrebbe affrontare un aumento dell’inflazione fino al 3 per cento, mettendo sotto pressione il settore energetico e i consumatori. Lo scenario economico del paese si rivela particolarmente fragile rispetto agli altri paesi dell’Unione Europea, evidenziando una situazione di estrema vulnerabilità che potrebbe influenzare i prossimi mesi.

Lo scenario economico italiano si trova in una posizione di vulnerabilità estrema rispetto al resto dell’Unione Europea, secondo le proiezioni più recenti. Un nuovo studio indica che un potenziale shock energetico potrebbe spingere l’inflazione italiana verso il 3%, rendendo il nostro Paese il più a rischio tra gli stati membri. La minaccia deriva direttamente dall’instabilità nel Medio Oriente e dalla chiusura dello Stretto di Hormuz, due fattori che stanno già facendo impennare i prezzi del petrolio. Gli analisti temono che il barile possa toccare quota 150 dollari, con ripercussioni immediate sui costi energetici delle famiglie italiane. Il peso specifico sull’economia nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Shock energetico: l’Italia rischia il 3% di inflazione

Articoli correlati

Bollette e inflazione: cosa rischia l’Italia con la crisi mediorientaleIl nuovo e devastante conflitto mediorientale iniziato da Stati Uniti e Israele contro l’Iran ha già avuto conseguenze importanti.

Guerra in Iran, il nodo di Hormuz e il rischio di uno shock energetico globale“Alcune petroliere sono ancora in transito, ma la maggior parte si è fermata prima di raggiungerlo, o ha fatto inversione di rotta”, ha scritto...

GUIDA DEFINITIVA ALL'ACQUISTO IMMOBILIARE E AL MUTUO PERFETTO (EDIZIONE 2026)

Tutti gli aggiornamenti su Shock energetico

Temi più discussi: Come evitare una crisi energetica in tempi di guerra; Shock energetico e crisi geopolitica: i rischi per l’economia italiana; Guerra in Iran e shock energetico: l'Italia è tra i paesi più esposti; Perché l’Italia è il terzo Paese più vulnerabile a uno shock di GNL dal Qatar.

Energia, l’Italia più a rischio: lo shock potrà costare fino a un punto d’inflazioneLo studio dell’Oxford Economics: l’indice dei prezzi nel suo complesso oltre il 3%. Nessuno stato dell’Ue così danneggiato ... repubblica.it

Iran. Rischio nuovo shock energetico per agroalimentare italianoLa guerra in Iran rischia di causare un nuovo shock energetico per l'agroalimentare e per le famiglie italiane ... secolo-trentino.com

Il Sole 24 ORE. . I timori di shock energetico frenano le Borse - facebook.com facebook

Stretto di Hormuz bloccato, petrolio sopra 90 dollari: rischio shock energetico globale x.com