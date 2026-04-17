Cremona si accende | 370mila euro per una stagione musicale infinita
Cremona si prepara a vivere una lunga stagione musicale, con un calendario che si estende fino a ottobre. Il progetto prevede un ampio programma di eventi che trasformerà la città in un palcoscenico all'aperto. Per questa iniziativa, sono stati stanziati oltre 370mila euro di fondi pubblici. La città si anima con concerti e spettacoli che coinvolgono vari luoghi e generi musicali, portando così la musica direttamente nelle strade e nelle piazze.
Cremona si trasforma in un teatro a cielo aperto con l’annuncio di un vasto programma musicale che coinvolgerà la città fino a ottobre, sostenuto da un investimento pubblico superiore a 370mila euro. La presentazione del calendario, avvenuta oggi con la partecipazione del sindaco Andrea Virgilio e dell’assessore Luca Burgazzi, segna l’avvio ufficiale delle attività con il Record Day Store, un evento dedicato alla cultura del vinile che inaugura la stagione musicale cremonese. Un investimento strategico per la rete dei club e la socialità urbana. L’amministrazione comunale ha deciso di destinare oltre 370mila euro tra sussidi e contributi per garantire una programmazione di eventi gratuiti accessibili a tutta la cittadinanza.🔗 Leggi su Ameve.eu
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