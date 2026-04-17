Cremona si accende | 370mila euro per una stagione musicale infinita

Cremona si prepara a vivere una lunga stagione musicale, con un calendario che si estende fino a ottobre. Il progetto prevede un ampio programma di eventi che trasformerà la città in un palcoscenico all'aperto. Per questa iniziativa, sono stati stanziati oltre 370mila euro di fondi pubblici. La città si anima con concerti e spettacoli che coinvolgono vari luoghi e generi musicali, portando così la musica direttamente nelle strade e nelle piazze.