Ruba l' identità dello zio disabile e accende finanziamenti per 60mila euro poi si fa accreditare altri 40mila euro Nipote senza scrupoli architetta una maxi-truffa e viene denunciato

Il nipote ha rubato l’identità dello zio disabile per ottenere finanziamenti e ricevere più di 100mila euro, tra prestiti e contributi. La truffa è emersa quando le autorità hanno scoperto che i bonifici erano stati fatti sul suo conto bancario.

Nei guai a Sala Baganza un 25enne. Svelato il modus operandi della truffa che ha consentito all’indagato di farsi bonificare decine di migliaia di euro, prosciugando le linee di credito aperte a insaputa del parente Ruba l'identità dello zio disabile e accende diversi finanziamenti. Il nipote senza scrupoli architetta una maxi-truffa e viene denunciato. carabinieri della Stazione di Sala Baganza hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Palermo un 25enne italiano. Il giovane è ritenuto il presunto responsabile di truffa aggravata e sostituzione di persona in danno di un famigliare.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Un uomo ha tentato di spillare 11mila euro di olio di oliva con una truffa ben studiata.

Un'insegnante dell’Istituto Corni di Modena, licenziata dopo aver mostrato un video pornografico agli alunni, ha ottenuto dal giudice il riassunto della causa e un risarcimento di 40 mila euro.

