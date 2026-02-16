Ruba l' identità dello zio disabile e accende finanziamenti per 60mila euro poi si fa accreditare altri 40mila euro Nipote senza scrupoli architetta una maxi-truffa e viene denunciato
Il nipote ha rubato l’identità dello zio disabile per ottenere finanziamenti e ricevere più di 100mila euro, tra prestiti e contributi. La truffa è emersa quando le autorità hanno scoperto che i bonifici erano stati fatti sul suo conto bancario.
Nei guai a Sala Baganza un 25enne. Svelato il modus operandi della truffa che ha consentito all’indagato di farsi bonificare decine di migliaia di euro, prosciugando le linee di credito aperte a insaputa del parente Ruba l'identità dello zio disabile e accende diversi finanziamenti. Il nipote senza scrupoli architetta una maxi-truffa e viene denunciato. carabinieri della Stazione di Sala Baganza hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Palermo un 25enne italiano. Il giovane è ritenuto il presunto responsabile di truffa aggravata e sostituzione di persona in danno di un famigliare.🔗 Leggi su Parmatoday.it
Falso corriere si fa consegnare 11mila euro di olio e poi ci riprova, ma trova i carabinieri: denunciato per truffa
Un uomo ha tentato di spillare 11mila euro di olio di oliva con una truffa ben studiata.
Insegnante fa vedere un video porno agli alunni e viene licenziata: per il giudice va riassunta e pagata 40mila euro
Un'insegnante dell’Istituto Corni di Modena, licenziata dopo aver mostrato un video pornografico agli alunni, ha ottenuto dal giudice il riassunto della causa e un risarcimento di 40 mila euro.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
