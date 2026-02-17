Il 2026 si accende con l’Anno del Cavallo di Fuoco Dai rossetti laccati a profumi caldi e avvolgenti il beauty si prepara a vivere una stagione fatta di energia sensualità e libertà espressiva

Il 17 febbraio 2026, il Capodanno cinese segna l’inizio dell’Anno del Cavallo di Fuoco, portando con sé un’energia vibrante e un senso di libertà. La festa si celebra con luci colorate e tradizioni che coinvolgono tutta la comunità, riflettendo il desiderio di movimento e di espressione autentica. Quest’anno, il passaggio segna anche l’arrivo di tendenze nel mondo della bellezza, con rossetti brillanti e profumi avvolgenti pronti a conquistare chi cerca stile e passione.

I l 17 febbraio 2026 si festeggia il Capodanno cinese 2026 che apre ufficialmente l' Anno del Cavallo di Fuoco: una combinazione astrologica che nella tradizione orientale rappresenta movimento, fascino naturale e spirito indipendente. Nel linguaggio della bellezza, questo si traduce in un'estetica più intensa, performativa e fortemente identitaria. Il beauty del 2026 sembra quindi destinato ad abbracciare un ritorno alla presenza scenica, in cui il trucco e la cura di sé diventano strumenti di narrazione personale. Capodanno cinese, la "danza del leone" accoglie finalmente anche le donne X Capodanno cinese 2026 in chiave beauty. Capodanno cinese 2026 apre l'anno del Cavallo di Fuoco, cosa significa e perché si festeggia il 17 febbraio Il Capodanno cinese del 2026 si celebra il 17 febbraio, quando inizia l'anno del Cavallo di Fuoco, a causa del calendario lunare che determina questa festività. Colorato, intenso, pieno di energia: l'Anno del Cavallo accende il Capodanno Cinese 2026 e ispira brand e stilisti a trasformare moda e accessori in veri amuleti contemporanei. Tra rosso beneaugurante, ricami iconici e capsule da collezione L'Anno del Cavallo nel 2026 porta con sé simboli di energia e vitalità, influenzando moda e accessori con dettagli ricchi di significato.