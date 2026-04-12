Cremona scontro sui fondi per la liuteria | interrogazione al Comune

Lunedì pomeriggio il Consiglio Comunale di Cremona discuterà di una questione legata ai finanziamenti destinati alla liuteria. La seduta si concentra su un’interrogazione presentata riguardo ai fondi pubblici e alle modalità di assegnazione. La discussione si svolge in un momento di attenzione crescente sul settore, che rappresenta un elemento storico e culturale della città. La seduta è prevista presso la sede del Comune e coinvolge diversi rappresentanti dell’amministrazione.

Il Consiglio Comunale di Cremona si prepara a una sessione decisiva lunedì pomeriggio, quando il tema della liuteria sarà al centro del dibattito. L’interrogazione presentata da Alessandro Portesani punta i riflettori sull’operato dell’amministrazione guidata da Virgilio, chiedendo trasparenza su come vengono gestite le risorse pubbliche destinate a un settore che è pilastro dell’identità locale e patrimonio immateriale UNESCO. Gestione dei fondi e divergenze tra politica regionale e locale. La tensione politica attorno al comparto liutario è scaturita da una recente frizione tra il sindaco Virgilio e il consigliere regionale Ventura. Al centro dello scontro figurano le modalità di utilizzo di 100mila euro stanziati per sostenere la liuteria tramite una legge regionale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cremona, scontro sui fondi per la liuteria: interrogazione al Comune Scontro tra Comune e Parrocchia sull'ex convento, interrogazione al sindacoLa vertenza tra il Comune di Maddaloni e la Parrocchia di Maria Santissima Immacolata finisce al centro di un'interrogazione presentata dal... Corte dei Conti, presentata un’interrogazione sui rilievi al rendiconto 2023 del Comune di CataniaPrimo firmatario dell’atto è il consigliere del Movimento 5 Stelle Graziano Bonaccorsi, nella foto d’apertura con Gianina Ciancio.