Ricercato per una rapina da 40mila euro a Cremona arrestato a Gravellona Toce

Ricercato per una rapina commessa a ottobre a Cremona, è stato arrestato lunedì 23 febbraio a Gravellona Toce. A finire in manette, un uomo di 38 anni, cittadino rumeno in Italia senza fissa dimora. Il 38enne è stato fermato dai carabinieri, che hanno dato esecuzione al provvedimento emesso dal Gip del Tribunale di Cremona. L'uomo, destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, è l'autore di un violento colpo da oltre 40mila euro commesso a Cremona. Nel mese di ottobre dello scorso anno, infatti, il 38enne, agendo insieme a un complice tuttora ricercato, aveva aggredito alle spalle una signora di 70 anni che stava rincasando. Sotto la minaccia della forza, l'uomo era riuscito a sottrarre alla donna un orologio di pregio dal valore stimato di circa 40mila euro e un portafoglio contenente 3.300 euro in contanti. A seguito dell'aggressione, la vittima aveva riportato lesioni giudicate guaribili in 30 giorni. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Provano una rapina da 40mila euro a una sala slot e sequestrano una dipendente: arrestati 2 rapinatoriNella mattinata dell’8 dicembre, a San Zeno Naviglio, due uomini hanno tentato una rapina da 40.

Cremona, ricercato da dieci anni: latitante rintracciato in un motel e arrestatoCremona, 31 dicembre 2025 – Dopo dieci anni di latitanza, un uomo romeno di 45 anni è stato rintracciato e arrestato in un motel alle porte della città.

