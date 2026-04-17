A Cremona, la pista ciclabistica del Parco al Po sarà di nuovo accessibile al pubblico dopo i lavori di recupero conclusi recentemente. La pista, dedicata a due figure locali, è stata riaperta grazie agli interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La riapertura permette di utilizzare nuovamente l’area dedicata alle biciclette, che si trova all’interno di uno dei parchi cittadini più frequentati.

Sarà aperta al pubblico la pista ciclistica al Parco al Po, intitolata ad Alfo Ferrari e Silvio Pedroni, dopo gli interventi di recupero nell'ambito del Pnrr. Da martedì sarà possibile dunque l’accesso, con le seguenti modalità: sabato, domenica e lunedì con accesso libero tutto il giorno, martedì accesso libero sino alle ore 17:00, mercoledì accesso libero sino alle ore 15:00, giovedì e venerdì accesso libero sino alle 17:00. G Modalità di accesso. Gli orari di apertura al pubblico sono stati definiti dopo un incontro con i rappresentanti delle associazioni sportive interessate ad utilizzare la struttura per la loro attività. La fruibilità del parco nel quale si trova la pista sarà sempre consentita utilizzando i ponti riservati ai pedoni.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cremona, riapre la pista ciclistica del Parco al Po

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