Dal Togo a Cremona | Patrick Ognakotan futuro diacono servirà la comunità di San Pietro al Po

Domenica 15 febbraio, alle 10:30, Patrick Ognakotan diventa diacono a San Pietro al Po. Il giovane proveniente dal Togo si prepara a servire la comunità dopo aver finito gli studi al Seminario di Cremona. La cerimonia si svolgerà nella chiesa di San Giorgio, con molti fedeli attesi per l’occasione.

Domenica 15 febbraio, alle 10:30, nella chiesa di San Giorgio a San Pietro al Po, verrà ordinato diacono Patrick Fangbemi Komivi Ognakotan, un giovane originario del Togo che ha completato gli studi teologici presso il Seminario di Cremona. L’ordinazione, un momento di significativa importanza per la comunità locale e per la diocesi di Atakpamé in Togo, sarà celebrata dal vescovo Antonio Napolioni in rappresentanza di monsignor Moïse Touho, anch’egli ex-studente cremonese. La cerimonia rappresenta un culmine di anni di studio e dedizione per Patrick, nato il 20 luglio 1996 ad Atakpamé, città capoluogo della diocesi africana.🔗 Leggi su Ameve.eu

