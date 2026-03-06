Una pista per l' atterraggio dell' eliambulanza al Parco del Cardeto la Giunta dice sì

La Giunta comunale di Ancona ha approvato la richiesta dell’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche per realizzare una pista di atterraggio dell’eliambulanza nel Parco del Cardeto. La decisione è stata comunicata giovedì 5 marzo 2026, e ora l’area sarà destinata a ospitare questa infrastruttura dedicata ai servizi di emergenza. La modifica riguarda un’area verde nel cuore della città.