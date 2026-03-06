Una pista per l' atterraggio dell' eliambulanza al Parco del Cardeto la Giunta dice sì
La Giunta comunale di Ancona ha approvato la richiesta dell’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche per realizzare una pista di atterraggio dell’eliambulanza nel Parco del Cardeto. La decisione è stata comunicata giovedì 5 marzo 2026, e ora l’area sarà destinata a ospitare questa infrastruttura dedicata ai servizi di emergenza. La modifica riguarda un’area verde nel cuore della città.
L'AouM che l'ha richiesta espressamente al Comune garantisce che verrà utilizzata solo per i casi di estrema urgenza in cui serve il trasporto immediato al Salesi ANCONA – Il Parco del Cardeto si appresta a ospitare una pista per l'atterraggio dell'eliambulanza. Infine, detto che non sono previsti costi di alcun tipo per il Comune, tutto diventerà realtà solo dopo aver ricevuto il nullaosta anche dalle altre autorità preposte.
