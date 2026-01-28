L’inflazione colpisce la ricchezza famiglie più povere rispetto a cinque anni fa

L’inflazione continua a mordere le famiglie italiane. In cinque anni, le famiglie più povere si trovano con meno soldi in tasca rispetto al passato. La crescita dei prezzi non ha risparmiato nessuno, ma ha colpito soprattutto chi ha meno risorse. La situazione si fa sempre più difficile per chi deve fare i conti con il budget ridotto.

L’inflazione colpisce la ricchezza degli italiani e le famiglie si ritrovano più povere rispetto a cinque anni fa. La rilevazione è messa a punto dall’ Istat ed è contenuta nel rapporto ‘La ricchezza dei settori istituzionali in Italia 2005-2024’. Valore più basso del 5%. Alla fine del 2024 la ricchezza netta delle famiglie italiane è stata pari a 11.732 miliardi di euro, con un valore pro-capite pari a 199mila euro. Rispetto al 2023 è aumentata del 2,8% a prezzi correnti ma, valutata a prezzi costanti, è ancora inferiore di oltre il 5% rispetto al 2021 per via della forte inflazione nel 2022. Cresce la casa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

