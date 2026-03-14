Wessel a Cremona | 8 studenti sfidano il metodo tedesco

Il conservatorio Claudio Monteverdi di Cremona ospiterà il Maestro Michael Wessel nei giorni 23 e 24 marzo per un evento dedicato al pianoforte. Durante l'iniziativa, otto studenti avranno l’opportunità di confrontarsi direttamente con il musicista tedesco, partecipando a sessioni di masterclass e esibizioni. L’appuntamento si svolgerà in presenza e sarà aperto al pubblico interessato alla musica classica.

Il conservatorio Claudio Monteverdi di Cremona accoglierà nei prossimi giorni 23 e 24 marzo il Maestro Michael Wessel per un incontro dedicato al pianoforte. L’evento, aperto al pubblico cremonese, si concentrerà sullo studio del repertorio classico e romantico tedesco attraverso le prestazioni di otto studenti locali guidati dai docenti Maurizio Baglini e Federico Porcelli. Si tratta di una rara opportunità per i cittadini della città delle viole d’arco di assistere a un lavoro di alto livello che collega la tradizione musicale lombarda con l’eccellenza didattica tedesca. La presenza di un docente internazionale come Wessel rappresenta un ponte culturale concreto tra due grandi tradizioni europee. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Wessel a Cremona: 8 studenti sfidano il metodo tedesco Articoli correlati Reggio: 24 studenti del Campanella sfidano il mondoReggio Calabria è il palcoscenico dove 24 studenti del Convitto Campanella hanno ottenuto l’accesso alla semifinale dei Campionati Internazionali di... 2600 studenti sfidano il taglio: la geografia non muoreLa geografia rischia di essere cancellata dai programmi scolastici italiani, nonostante il successo record dei Campionati della Geografia appena...