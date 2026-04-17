Credito alle imprese Confartigianato mette il turbo | intermediati 35 milioni di euro nel cesenate
Confartigianato ha facilitato l'intermediazione di 35 milioni di euro di credito alle imprese nella zona di Cesena. L'ente si è concentrato sul supporto alle attività locali, contribuendo a mettere a disposizione risorse finanziarie per le aziende del territorio. Questa operazione rappresenta un intervento diretto nel settore imprenditoriale della zona, finalizzato a sostenere le esigenze di liquidità delle imprese.
Confidi Confartigianato mette il turbo a Cesena. Intermediati 35 milioni di euro di credito alle imprese. Si è svolta a Cesena, presso la sede di Confartigianato Federimpresa, una nuova tappa del roadshow nazionale “Valore X – Idee per crescere insieme”, promosso da Confidi Systema in occasione.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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