Il Fondo di garanzia per le imprese mette a disposizione 7 milioni di euro, con un effetto moltiplicatore di 47 volte. La Regione può così sostenere finanziamenti per circa 330 milioni, facilitando lo sviluppo economico locale e rafforzando il settore imprenditoriale. Questa misura rappresenta un’opportunità concreta per le imprese che cercano risorse per crescere e investire nel territorio.

L’assessore regionale a sviluppo economico e credito, Giacomo Bugaro, chiude la conferenza di Palazzo Raffaello (Ancona) sottolineando che "l’effetto leva dello stanziamento di 7 milioni effettuato dalla Regione ha un moltiplicatore di 47 volte, in grado quindi di produrre finanziamenti per 330 milioni circa". Ciò per dare la dimensione della "rilevanza della misura che abbiamo messo a disposizione del sistema produttivo". La misura cui fa riferimento, presentando gli interventi per favorire l’accesso al credito, gli investimenti e il fabbisogno delle imprese marchigiane che richiedono la garanzia sui finanziamenti bancari, è figlia dell’attivazione – dal 18 dicembre – della Sezione Speciale Regione Marche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Credito alle imprese. Il Fondo di garanzia: "Disponibili 7 milioni"

Approfondimenti su Fondo Garanzia

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Fondo Garanzia

Argomenti discussi: Incentivi imprese 2026: guida operativa a contributi e bandi per pianificare investimenti e cumulo; Gli incentivi alle imprese in Legge di Bilancio 2026; Imprese, Regione a sostegno Pmi con strumenti di credito alternativi; Marche, credito alle imprese. Sezione speciale con dotazione di 7 milioni – VIDEO.

Mano tesa alle imprese: «Un plafond di 7 milioni per aiutare chi ci crede»ANCONA Mano tesa alle nostre Pmi per agevolare l’accesso al credito. Una nuova misura di sostegno per favorire investimenti e fabbisogno di liquidità. Per le imprese delle Marche ... corriereadriatico.it

Imperia fanalino di coda per Pil e credito alle imprese, Pistocco: Dobbiamo tornare a crescereIl Prodotto interno lordo nel 2026 aumenterà solo dello 0,44%, nel 2025 è rimasto fermo. Urgente valorizzare il lavoro e le aziende attraverso interventi ... ilsecoloxix.it

ÈTv Marche. . Per favorire l'accesso al credito, gli investimenti e il fabbisogno di liquidità delle Piccole e medie imprese marchigiane che richiedono una garanzia sui finanziamenti bancari, dal 18 dicembre 2025 è stata attivata una Sezione speciale Regione - facebook.com facebook

e @intesasanpaolo rafforzano il sostegno alle imprese italiane con nuovo accordo da ’ - su tutto il territorio nazionale. x.com