Come funziona la cassetta di sicurezza di Crédit Agricole | doppia chiave copertura assicurativa ma con un limite

Una banca offre ai clienti la possibilità di affittare cassette di sicurezza per custodire oggetti di valore, sistemate in ambienti protetti e sorvegliati. Le cassette sono accessibili solo con una doppia chiave, una a disposizione del cliente e una in custodia presso la banca. La copertura assicurativa garantisce il risarcimento in caso di furto o danni, ma questa ha un limite massimo di valore. La banca non ha conoscenza del contenuto delle cassette.

La banca custodisce i beni in locali protetti senza sapere cosa contengono. La copertura assicurativa però si ferma ad una cifra stabilita dai contratti (a meno di non pagare un supplemento).🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Credit Agricole, l’utile netto consolidato si attesta a 797 milioni di euro: "L'Italia un mercato chiave"Crédit Agricole Italia ha diffuso i risultati al 31 dicembre 2025, da cui emerge un utile netto consolidato pari a 797 milioni di euro,... Napoli, cassette di sicurezza svuotate al Credit Agricole: ‘Hanno portato via una vita’Cosa è stato trovato nel caveau dopo la rapina, proprietari delle cassette in fila fino a tardi In fila davanti alla banca fino a tarda sera per... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Napoli, in serata l'assedio dei clienti fuori alla banca rapinata: La mia cassetta di sicurezza è stata svaligiata?; La rapina da film in una banca di Napoli; Redditi da fame ma Rolex al polso per boss e ultrà. Il tesoro nascosto di Senese, 'Pluto' e 'Bove'; Si dichiaravano nullatenenti, ma avevano Rolex e patrimoni milionari: così ultras e boss della mala truffavano il fisco. Buon Compleanno Stefano Fiore Crédit Agricole Italia | #ParmaTimeMachine facebook Rapina in corso alla banca Crédit Agricole di piazzale Medaglie d’Oro, a Napoli. Un gruppo di banditi si è introdotto all’interno della filiale, barricandosi con diversi ostaggi, liberati nel primo pomeriggio. Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri, che presi x.com