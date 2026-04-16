A Napoli, alcune cassette di sicurezza sono state svuotate durante una rapina presso una filiale di una banca. Dopo l’evento, i proprietari sono rimasti in fila fino a tarda sera davanti all’istituto per verificare se i loro beni fossero stati sottratti. Nel caveau sono stati trovati alcuni oggetti, mentre altri clienti hanno atteso chiarimenti e aggiornamenti sulla situazione dei loro depositi.

Cosa è stato trovato nel caveau dopo la rapina, proprietari delle cassette in fila fino a tardi. In fila davanti alla banca fino a tarda sera per comprendere se i loro beni sono stati portati via o meno dai delinquenti. Non solo una rapina, ma un colpo che entra nella sfera più intima delle vittime. Dopo l’assalto alla filiale del Credit Agricole in piazza Medaglie d’Oro, al quartiere Arenella di Napoli, emergono immagini e testimonianze che raccontano la portata reale dell’accaduto. Le telecamere della trasmissione televisiva hanno mostrato cassette di sicurezza forzate, devastate e completamente svuotate. Scene che restituiscono il senso di un’operazione lunga, studiata e soprattutto mirata.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Napoli, cassette di sicurezza svuotate al Credit Agricole: ‘Hanno portato via una vita’

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