Crans-Montana altri 4 indagati del Comune

A Crans-Montana, quattro persone sono state iscritte nel registro degli indagati, aumentando il numero di coinvolti nell’inchiesta sul rogo avvenuto nel disco bar Constellation durante la notte di Capodanno. La procura ha aperto un fascicolo per verificare eventuali responsabilità legate all’incendio e alle sue cause. La situazione del Comune si complica ulteriormente con questi nuovi sviluppi giudiziari.

Con l’iscrizione nel registro degli indagati di altre quattro persone si aggrava la posizione del Comune di Crans-Montana nell’inchiesta sul rogo di Capodanno nel disco bar Constellation. Servizio di Raffaella Frullone TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Crans-Montana, altri 4 indagati del Comune Crans-Montana, altri 4 indagati del Comune Notizie correlate Crans-Montana, il Comune nel mirino degli inquirenti, altri 4 indagati: tre politici e un funzionarioRoma, 17 aprile 2026 - Dopo l’iscrizione nel registro degli indagati il presidente del comune, Nicolas Feraud, e l'ex consigliere comunale... Crans Montana, 4 nuovi indagati: si complica la posizione del ComuneGli inquirenti e gli avvocati delle parti civili procederanno a interrogarli nel corso di una serie di audizioni già calendarizzate tra l'11 maggio e... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Crans-Montana: 4 nuove incriminazioni; Crans-Montana, 4 nuove incriminazioni; Inchiesta sulla strage di Crans-Montana, indagati i coniugi Moretti; Crans-Montana, gli indagati salgono a 13. Crans-Montana, il Comune nel mirino degli inquirenti, altri 4 indagati: tre politici e un funzionarioSalgono a 13 gli iscritti nel registro degli indagati per l’incendio di Capodanno nel disco bar Constellation, costato la vita a 41 persone , sei delle quali di nazionalità italiana, e il ferimento di ... quotidiano.net Crans-Montana, altri 4 indagati: si aggrava la posizione del ComuneTre politici, tra cui l'ultimo sindaco della cittadina svizzera, e un funzionario iscritti nel registro degli indagati per la strage di Capodanno ... avvenire.it La strage di Crans-Montana, si aggrava la posizione del Comune. Quattro nuovi indagati tra politici e funzionari. Il 5 giugno sarà risentito Jacques Moretti #ANSA facebook Crans-Montana, si aggrava posizione Comune, altri 4 indagati, 13 in totale; tra maggio e giugno 4 nuovi interrogatori x.com